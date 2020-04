Exclusief voor abonnees Club Brugge verkoopt mondmaskers voor goede doel NO HEART, NO GLORY 27 april 2020

Club Brugge gaat, als eerste Belgische club, mondmaskers verkopen. De opbrengst ervan gaat naar het 'Steunfonds Club tegen Corona'. Mondmaskers worden de nieuwe norm, blauw-zwart wil zijn steentje bijdragen en brengt twee unieke varianten op de markt. Ze bedekken neus, kin en mond en zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteitsstof. De herbruikbare mondmaskers kunnen minstens 15 keer gewassen worden op 60 graden. Ze komen in twee verschillende ontwerpen, worden verkocht per vier stuks, kosten 20 euro en zijn te verkrijgen via de webshop van Club Brugge. Per verkocht masker gaat zo'n 2 euro naar het steunfonds. Op de eerste dag werden er meteen meer dan 27.000 verkocht. (KDZ)