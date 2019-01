Club Brugge: Tsjechische spits op het oog, Cardoso komt niet 25 januari 2019

In de wetenschap dat Wesley na dit seizoen zo goed als zeker vertrekt, speurt blauw-zwart naar een potentiële vervanger voor de Braziliaan. In die zoektocht is blauw-zwart uitgekomen bij de 25-jarige Michael Krmencik. De Tsjechische aanvaller speelt sedert 2010 voor Viktoria Plzen, waar hij na vijf uitleenbeurten in eigen land pas dit seizoen echt doorbrak. De grote centrumspits (1m91), die ook als tweede aanvaller uit de voeten kan, gooide hoge ogen met twee doelpunten in de Champions League tegen CSKA Moskou en 7 treffers in 13 duels in eigen land. Krmencik revalideert op dit ogenblik wel van een kruisbandblessure en zou pas in de zomer opnieuw fit zijn, wat maakt dat blauw-zwart hem nu niet grondig kan testen. Intussen heeft Club een punt gezet achter de onderhandelingen met het Portugese Boavista over de 18-jarige Gonçalo Cardoso. Blauw-zwart had de linksbenige centrale verdediger graag verwelkomd bij de start van het nieuwe seizoen, maar wil niet tegemoet komen aan de hoge eisen van Boavista. De Portugese club vraagt 2,5 miljoen voor het jonge talent en dat is volgens de Bruggelingen geen correcte som. (TTV)

