Club Brugge trakteert kansarme fans op sterrendiner

In het Jan Breydelstadion werden gisteren 150 kansarmen getrakteerd op een nieuwjaarsmaaltijd, gemaakt door tweesterrenchef Filip Claeys (De Jonkman) en chocolatier Dominique Persoone. De twee Club Brugge-fans kookten een driegangenmenu: tomatensoep met balletjes, witloof in hespenrolletjes en crèpes suzette - hun persoonlijke favorieten. De genodigden, allemaal uit de Brugse regio, lieten het zich smaken. "Het is overheerlijk", zegt Pascale Van Geirdeghom. "We hebben allemaal een wat bescheidener inkomen, maar houden enorm van Club Brugge. Dit is onvergetelijk. De perfecte start van het jaar." (BHT)

