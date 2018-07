Club Brugge - Steaua Boekarest 1-1 05 juli 2018

Club Brugge oefende gisteren een eerste keer op stage in Garderen. De Bruggelingen kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen het Roemeense Steaua Boekarest. Bij blauw-zwart maakte nieuwkomer Peres voor het eerst speelminuten. Ook de herstelde Dennis kwam in actie. Doelman Letica moet nog wat geduld oefenen, al komt hij zaterdag wel binnen de lijnen. Denswil opende al vroeg de score met een prachtige kopbal in de bovenhoek, maar nadien nam Steaua snel de bovenhand. Hubert stopte in de tweede helft op knappe wijze een strafschop, terwijl ook Wesley aan de overzijde de winninggoal liet liggen. Vandaag staat er één training en teambuilding op het programma. Morgen wordt er opnieuw twee keer getraind. Zaterdag oefent Club een tweede keer tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. (TTV)

