Club brugge met nieuwkomers tegen Zagreb 12 juli 2019

Club Brugge staat voor een vriendschappelijk tweeluik, de laatste matchen voor de generale repetitie van volgende vrijdag tegen Sporting Lissabon op de Brugse Metten. Blauw-zwart oefent vanavond in Deinze tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb, terwijl 1B-club Union maandag te gast is in Heist. Philippe Clement brengt nog steeds geen typeploeg aan de aftrap, maar wel iets dat al meer op de basiself gelijkt. Zo zullen er minder beloften in actie komen. Ook nieuwkomers Okereke, Sagna en wellicht ook Deli zullen hun opwachting maken. (TTV)