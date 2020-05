Exclusief voor abonnees Club Brugge informeert naar QPR-winger Osayi-Samuel 15 mei 2020

Van anticiperen gesproken. In de veronderstelling dat er straks voor zowel Krépin Diatta als Emmanuel Dennis een niet te weigeren bod van zo'n 25 miljoen euro komt, speurt Club Brugge al volop naar potentiële opvolgers. Een concrete piste daarbij is Bright Osayi-Samuel, de 22-jarige winger van Queens Park Rangers FC. Een naam die al langer op één van de lijstjes prijkt bij Club, maar waar recent gepolst werd naar de transfervoorwaarden. Volgens Sky Sports was er zelfs al een ontoereikend bod van 3,4 miljoen euro, maar dat wil de leider niet bevestigen. Club richt zoals vaker zijn pijlen op verschillende pistes.

