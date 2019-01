Club Brugge in select gezelschap 3de Gouden Schoen op rij 17 januari 2019

00u00 0

Club Brugge trad gisteravond toe tot een select clubje. Na José Izquierdo in 2016 en Ruud Vormer in 2017 veroverde Hans Vanaken voor blauw-zwart de derde Gouden Schoen op rij. Voor Club is het de eerste hattrick op de erelijst. Slechts drie clubs deden dit Brugge voor. (RN)