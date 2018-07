Club Brugge heeft optie op Engels 27 juli 2018

Mocht Olympiakos straks een bod vanuit België op Björn Engels (23) aanvaarden, dan is het verplicht even Vincent Mannaert te bellen. Als Club Brugge dan evenveel wil betalen, zijn de Grieken namelijk verplicht om ook op die aanbieding in te gaan. Dat is een optie die vorig jaar in het contract van Engels werd opgenomen toen hij Club verliet. Het is wel alleen geldig bij boden vanuit België. Er is veel belangstelling voor Engels, die moet vertrekken bij Olympiakos, maar in zijn omgeving klinkt het dat het "een complex dossier" is. Brentford toont interesse. (PJC)