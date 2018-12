Club Brugge geen reekshoofd 13 december 2018

Club Brugge was gisteren niet gediend met het falen van topclubs zoals Manchester United (2-1 op Valencia) en AS Roma (2-1 op Viktoria Plzen). Hierdoor hoort blauw-zwart niet meer bij de vier beste derdes in de poulefase van de Champions League. Valencia (8 ptn) en Viktoria Plzen (7) eindigden zo met meer punten dan Club (6). Ook Benfica (7) sprong finaal nog over Club heen. Geen beschermd statuut als reekshoofd dus, maandag in Nyon tijdens de loting voor de zestiende finales van de Europa League. Dat wil zeggen dat Club op giganten als Chelsea, Napoli, Inter Milaan, Arsenal of Valencia kan stoten. Ook moet Club eerst thuis spelen.

