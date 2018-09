Club Brugge dient CL-lijst in 05 september 2018

Club Brugge heeft een lijst van 23 spelers ingediend voor de poulefase van de Champions League. Naast derde doelman Hubert is Ivan Tomecak (mogelijk wordt er weldra gepraat over een contractontbinding) de enige A-kernspeler die ontbreekt. Wél op de lijst staat Thibault Vlietinck, die in tegenstelling tot Tomecak nog niet in actie kwam dit seizoen. Ook jonkies Baiye en Openda ontbreken, maar zij komen samen met doelman Gabriël op de B-lijst terecht, met spelers die na 1 januari 1997 geboren zijn. Die jongeren zijn te allen tijde inzetbaar voor de poulewedstrijden. Dat is ook de reden waarom Club de voorkeur geeft aan een extra speler en Gabriël boven Hubert verkiest als derde doelman. Bovendien mag een geblesseerde keeper tijdens de poulefase nog vervangen worden. Een club kan maximaal 25 spelers selecteren, met de voorwaarde dat acht daarvan de eigen jeugdopleiding (4) of die van een andere binnenlandse club (4) doorlopen hebben. Wat dat eerste betreft, heeft Club met Mechele en Vlietinck slechts twee eigen jongeren, waardoor er slechts 23 namen mochten worden ingediend. (TTV)

