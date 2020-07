Exclusief voor abonnees Club Brugge 6 KV Mechelen 0 13 juli 2020

00u00 0

Goeie oefenpot van Club Brugge, dat zich zichtbaar klaarstoomt voor de bekerfinale op 1 augustus. Blauw-zwart en KV Mechelen kwamen overeen om 4 keer 30 minuten te voetballen - beide trainers brachten een mix van basisspelers en invallers aan de aftrap. En Club was goed bij schot: Okereke liet zich opvallen met twee goals en een assist, Openda maakte een knap doelpunt en Vanaken mikte zijn derde in de voorbereiding vanop de stip raak. Na de eerste zestig minuten was er bij Club sprake van enig verval, toch houdt de landskampioen een meer dan goed gevoel over aan de derde oefenmatch in deze campagne. (LUVM/TTV)

