Club Brugge 3 VAE 1 09 juli 2018

Club Brugge rondde de stage in Garderen zaterdagavond af met een oefenzege tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. Doelman Letica kwam een eerste keer in actie, maar kon zich door de zwakke tegenstander nauwelijks onderscheiden. Club moest zich finaal met een 3-1-zege tevreden stellen. 18 spelers kregen minuten. Schrijvers lukte al zijn zesde goal in de voorbereiding. Daags na de oefenmatch keerde Club gisterochtend terug vanuit Nederland. Tijdens de fandag poseerden de spelers samen met de fans voor 'de grootste ploegfoto'. Vandaag is er rust. De komende weken werken Nakamba, Diaby en Limbombe aan hun herstel met het oog op de competitiestart. Voor die laatste liggen nog steeds diverse pistes op tafel, maar een beslissing is nog niet genomen. De volgende oefenwedstrijd vindt volgende zaterdag plaats in Deinze tegen het Israëlische Hapoel Haifa. (TTV)

