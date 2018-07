Club Brugge 3 Hapoel Haifa 1 16 juli 2018

00u00 0

Club Brugge oefende zaterdag in Deinze tegen Hapoel Haifa een voorlaatste keer in de voorbereiding. Blauw-zwart kwam in de eerste helft twee keer tot scoren dankzij een goeie Vanaken. Aan de overzijde liet nieuwkomer Letica zich opmerken, al moest hij zich kort na de openingsgoal van Vanaken toch één keer gewonnen geven. Leko liet de meeste kernspelers opnieuw in actie komen en dus was er van een typeploeg nog geen sprake. In de slotfase pikte ook Refaelov zijn doelpuntje mee met een knappe vrijschop. Woensdag speelt Club een laatste keer in Tongeren tegen KV Mechelen. Vandaag worden de trainingen na een rustdag hervat. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN