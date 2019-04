Exclusief voor abonnees Club breekt ban op veld van armzalig Anderlecht 05 april 2019

Armzalig. Beroerd. Ellendig. Miserabel. Somber. Tragisch. Troosteloos. Onze chef voetbal kan tal van adjectieven bedenken voor het voetbal dat Anderlecht gisteren in het eerste uur bracht, maar geen énkel positief. Club liep uit tot 0-2 en niemand die eraan twijfelde dat Brugge voor het eerst in 21 jaar zou winnen in het Astridpark. Het enige wat paars-wit het laatste halfuur nog enigszins overeind hield, was het eergevoel van de spelers. De mannen van Ivan Leko naderen intussen tot op één punt van leider Racing Genk.

