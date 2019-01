Club bijna rond met Portugese verdediger Cardoso 22 januari 2019

Je kan er nooit vroeg genoeg aan beginnen. Club Brugge maakt al werk van zijn kern voor volgend seizoen. Het voert daarvoor verregaande onderhandelingen met Gonçalo Cardoso, de 18-jarige centrale verdediger van Boavista. Cardoso (1m85, 81kg) geldt als een talent. Volgens Portugese bronnen heeft Club een slordige 2 miljoen euro over voor de jeugdinternational (-19), die naar verluidt voor vier jaar kan tekenen en eerstdaags al zijn medische testen zou afleggen in België. Mogelijk doet hij wel nog het seizoen uit bij Boavista, want Club ziet in de linksvoetige verdediger vooral een versterking voor komende zomer. 't Is niet het enige dossier waarmee CEO Vincent Mannaert de jongste weken bezig is. Ook de piste-Luis Diaz blijft actueel. De 21-jarige Colombiaan wordt al langer gelinkt aan Club. Diaz (1m78, 65kg) is net als Izquierdo, Limbombe en Danjuma een rechtsvoet die het liefst op links speelt. Net als Cardoso hoopt Club ook met hem aan het volgende seizoen te beginnen. (NP/TTV)

