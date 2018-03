Club betaalt mee voor nieuw veld 27 maart 2018

00u00 0

Voor de tweede keer dit seizoen - eerder gebeurde dat tijdens de winterstop - wordt er in het Jan Breydelstadion een nieuwe grasmat aangelegd. Nadat Cercle-fans twee weken geleden bij de promotieviering het veld hadden bestormd, was de helft van het veld onbespeelbaar geworden. Opvallend: terwijl Cercle-voorzitter Frans Schotte al aangekondigd had dat groen-zwart zijn (financiële) verantwoordelijkheid zou nemen, betaalt buur Club toch de helft van de kosten. Tijdens de winterstop had Club nog ontgoocheld gereageerd, omdat Cercle toen niet deelde in de kosten. Een nieuwe grasmat kost ruim 100.000 euro. "Er was de keuze om slechts de helft of toch het volledige veld heraan te leggen", aldus CEO Vincent Mannaert. "Omdat wij zowel de spelers als onze supporters tijdens play-off 1 een perfecte grasmat wilden aanbieden, hebben we voor de laatste optie gekozen." Als Club dat niet had gedaan, was er op kosten van Cercle slechts één helft vervangen. Het veld zal speelklaar zijn voor de eerste thuismatch tegen RC Genk op paasmaandag. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN