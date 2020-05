Exclusief voor abonnees Club belooft : 'Geen match is geld terug' 02 mei 2020

00u00 0

Het huidige seizoen is nog niet afgelopen, toch denkt Club Brugge na over de mogelijke scenario's voor de start van de nieuwe competitie 2020-2021. Zo werd de voorrangsperiode voor seizoenskaarthouders verlengd tot 17 mei. Belangrijker nog: blauw-zwart maakte als eerste club de belofte dat, in het geval dat enkele wedstrijden achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, de abonnementhouder vergoed zal worden.

