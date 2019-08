Exclusief voor abonnees Club América wil Ochoa 05 augustus 2019

00u00 0

Guillermo Ochoa staat in de belangstelling van Club América, de ploeg waar hij zijn carrière begon. In Mexico gaf coach Miguel Herrera - ex-bondscoach van Mexico - aan dat de doelman eerste keuze is om Agustin Marchesin te vervangen. De Argentijn trok afgelopen week naar FC Porto. Of Ochoa een terugkeer ziet zitten, is onduidelijk. Herrera: "We hebben andere opties, mocht hij niet terugkomen." De Mexicaanse international was zaterdag alleszins nog aanwezig op Sclessin om zijn ploegmaats aan te moedigen.