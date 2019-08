Exclusief voor abonnees Club alleen op kop 12 augustus 2019

't Moet plezant zijn om dezer dagen bij Club te spelen - dat zié je gewoon aan David Okereke. Na de 0-2 op Oostende is blauw-zwart de enige met 9 op 9. Clement begon met een veredeld B-elftal - gevolg: nonchalant, gemakzuchtig voetbal. Pas toen doelpuntenmakers Okereke en Tau mochten invallen, zette Club de avond naar zijn hand. Als we één conclusie kunnen meenemen uit Oostende, dan wel dat Club Brugge dezer dagen efficiënt én vol vertrouwen voetbalt. Net wat nodig is, morgenavond in Kiev.

