Club al zeker van 15,25 CL-miljoenen 06 juni 2018

00u00 0

Landskampioen Club Brugge mag zich in de handen wrijven. De 32 clubs die in de komende editie van de Champions League in de groepsfase zitten, zijn elk zeker van 15,25 miljoen euro. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) bekendgemaakt. Bovenop de gegarandeerde som komt er in de poulefase 2,7 miljoen euro bij per overwinning, een gelijkspel levert 900.000 euro op. Kwalificeert een team zich voor de achtste finales, dan mag het nog eens 9,5 miljoen euro verwachten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN