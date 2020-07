Exclusief voor abonnees Club Academy wordt Club NXT 02 juli 2020

Nadat de Club Brugge Vrouwen werden omgedoopt tot Club YLA, ondergaat ook de 'Club Academy' een rebranding. Onder de noemer Club NXT moet de symbiose tussen de topsportomgeving binnen de jeugdopleiding van blauw-zwart en de lifestyle van de jongeren nóg groter worden: "We vonden het gepast om dit in een ander jasje te gieten", aldus Hoofd Opleiding Pascal De Maesschalck. "Het gaat over hoe wij de toekomst zien. Binnen onze 'high performance'-omgeving is lifestyle een belangrijk onderdeel. Voeding, zichzelf verzorgen, etc. We doen hetzelfde als voordien, maar we willen de spelers nog bewuster en zelfkritischer maken." (TTV)