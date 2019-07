Exclusief voor abonnees Club-abo's uitverkocht in recordtijd 31 juli 2019

'24.000 x Bluvn Goan, Thx!' Die boodschap konden zonnekloppers op het Belgische strand gisteren lezen op een reclamevliegtuigje, dat Club Brugge langs de kustlijn liet vliegen, mét Ruud Vormer aan boord. Blauw-zwart heeft zijn 24.000 abonnementen in recordtijd uitverkocht. Daar waar na het kampioenenjaar pas half augustus alle seizoenskaarten van de hand waren gedaan, zijn er nog voor de eerste thuismatch geen abonnementen meer beschikbaar. Per thuismatch gooit Club nog 2.000 tickets in de losse verkoop. Naar verwachting zal Club zo goed als elke thuiswedstrijd in een uitverkocht Jan Breydelstadion spelen. (TTV)

