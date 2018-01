Club aast op Tomecak (KVM) 00u00 0

In zijn zoektocht naar een nieuwe flankspeler is Club Brugge uitgekomen bij Ivan Tomecak (28), de Kroatische rechtsachter van KV Mechelen. De landgenoot van Club-trainer Leko stond al op de Brugse radar om Meunier op te volgen toen hij twee seizoenen geleden nog bij Rijeka speelde. Afgelopen zomer verruilde hij het Saoedische Al-Nasr voor Malinwa en daar deed hij het in zijn eerste halfjaar best goed. Ondanks het 0-3-verlies liet hij ook twee weken geleden tegen Club een goede indruk na. Tomecak is rechtsvoetig, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten. Nog belangrijker: hij heeft het volume om de lijn af te gaan, precies het profiel dat blauw-zwart zoekt om de concurrentie met Limbombe, maar vooral Cools aan te gaan. Het is afwachten of de Kroaat nog tijdens deze winterstage de overstap kan maken. Extra moeilijkheid kan zijn dat KV Mechelen graag een Club-speler in de deal wil betrekken. Maar De Bock wilde zelf niet naar Malinwa, kersverse aanwinst Diatta moet nog overtuigd worden en voor Vanlerberghe is een uitleenbeurt aan zijn ex-ploeg ook niet meteen evident. Misschien dat rechtsachter Palacios wel een oplossing kan bieden. (WDK/TTV)

