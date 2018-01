Club: 3x op rij 2 tegengoals, alweer op stilstaande fase 29 januari 2018

Opnieuw twee tegengoals voor Club, voor de derde match op rij al na de 2-2 op Antwerp en de 3-2 tegen KV Oostende. Leko: "Dat is ook onze manier van voetbal. We nemen veel risico, we willen dominant zijn... Maar de balans tussen onze pressing en ons verdedigend blok zetten moet beter." Daarnaast waren er nog twee opvallende vaststellingen. (WDK/JSe)

