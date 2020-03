Exclusief voor abonnees Clovis is van Doornik (maar bijna niemand weet het) 07 maart 2020

Clovis (466-511), die beschouwd wordt als de oprichter van Frankrijk, werd geboren in Doornik. Nochtans: geen standbeeld van de man die het christendom in West-Europa lanceerde te zien, geen museum. Ook qua toerisme zijn de Walen slechte marketeers, zullen we op onze tocht vaker vaststellen. Het graf van Childeric, de vader van Clovis, bevindt zich in de Sint-Brixiuskerk. Het staat nergens aangeduid. Het graf werd in 1653 toevallig ontdekt, bij het slopen van een huis. Naast het skelet, een fabelachtige schat: driehonderd gouden bijen, tachtig kilo goud in totaal. Zin om deze pracht van naderbij te bekijken? Onmogelijk. In 1831 werd hij in de Parijse Bibliothèque nationale op mysterieuze wijze gestolen. Sindsdien is hij onvindbaar.

