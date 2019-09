Exclusief voor abonnees Clouseau voor 28ste keer op 1 17 september 2019

'Tijdmachine', de nieuwste single van Clouseau, staat momenteel helemaal bovenaan in de Vlaamse Ultratop. Voor Koen en Kris Wauters betekent het hun 28ste nummer 1-hit in de lijst voor Vlaamse en Nederlandstalige singles. "Zelf zijn we ook ontzettend tevreden met 'Tijdmachine'. De sfeer in de track, de stem van Koen, de strijkers : 'Tijdmachine' is voor mij de ideale Clouseau-single anno 2019", vindt Kris. 'Tijdmachine' is een maand uit en is de eerste studiosingle van Clouseau na hun vorige studioalbum, 'Clouseau Danst' uit 2016, en het verzamelalbum 'Clouseau30', naar aanleiding van hun dertigste verjaardag in 2017.

