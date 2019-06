Exclusief voor abonnees Clouseau treedt deze zomer dan tóch op 3 van de 6 concerten in Nederland 20 juni 2019

00u00 0

"Het zijn er niet veel, maar ze zullen er allemaal boenk op zijn", zegt Koen Wauters op sociale media over de beperkte reeks zomerconcerten van Clouseau. Ondanks eerdere berichten over een sabbatjaar gaat de band deze zomer dus tóch optreden. "We dachten: 'Ach, ja, waarom niet?'"

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis