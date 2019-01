Close wil één politiecommando bij grote evenementen 19 januari 2019

00u00 0

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) pleit voor een eenheid van politiecommando voor grote evenementen in de hoofdstad. Dergelijke operaties, gecentraliseerd door de hoofdcommissaris van de politie, bestaan al voor de Europese toppen, maar Close wil ze uitbreiden naar grote evenementen "waarop we kunnen anticiperen". Hij denkt bijvoorbeeld aan oudejaarsnacht. Die werd vorige maand nog ontsierd door rellen in verschillende Brusselse gemeenten. "Zaak is alle mogelijke capaciteiten te mobiliseren. Dat betekent niet alleen de politie, maar ook de MIVB, de brandweer, de procureur des Konings, het leger en de hulpdiensten", aldus Close.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN