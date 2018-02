Clooney doneert 405.000 euro aan protest tegen wapens 21 februari 2018

George en Amal Clooney doneren samen een half miljoen dollar (405.000 euro) aan 'March For Our Lives', de Amerikaanse protestactie voor strengere wapenwetgeving. Ze zullen op 24 maart ook meewandelen in de protestmars. De actie is gestart door overlevenden van de schietpartij in Florida afgelopen woensdag, waarbij 14 scholieren en 3 medewerkers van een middelbare school om het leven kwamen. "Amal en ik zijn geïnspireerd door de moed van de jongeren van de Stoneman Douglas High School", zegt Clooney. "Wij willen zij aan zij staan met deze ongelooflijke generatie jonge mensen uit het hele land. In naam van onze kinderen Ella en Alexander schenken wij 500.000 dollar om de kosten te dekken voor dit enorme evenement. Het leven van onze kinderen hangt ervan af." (SSB)

