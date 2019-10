Exclusief voor abonnees Clinton, Poetin en 80 andere (ex-)leiders nemen afscheid van Chirac 01 oktober 2019

In Frankrijk is er gisteren afscheid genomen van Jacques Chirac, de gewezen president die donderdag op 86-jarige leeftijd overleed. Zowat tachtig buitenlandse staats- en regeringsleiders woonden de plechtigheid bij, onder wie ontslagnemend premier Charles Michel. Ook de Russische president Vladimir Poetin zat in de Saint-Sulpicekerk, net als de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. De Parijse aartsbisschop Michel Aupetit beschreef Chirac als een "warme man, die zich even goed op zijn gemak voelde in de salons van het Élysée als op een landbouwbeurs." Overal in Frankrijk werd er gisteren ook een minuut stilte gehouden in scholen en overheidsdiensten. Chirac was van 1995 tot 2007 staatshoofd van Frankrijk. Daarnaast was hij tweemaal premier en drie keer burgemeester van Parijs. (GVV)

