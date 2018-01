Clijsters tegen Hingis in Sint-Petersburg 23 januari 2018

Ook al haalde Elise Mertens vorig jaar de kwartfinale op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg, toch verkiest ze er logischerwijs voor om even uit te blazen na deze Australian Open en het Premier Event, dat maandag van start gaat, over te slaan. Kim Clijsters zal dan weer wel van de partij zijn in Rusland. De 34-jarige ex-kampioene zal er net voor de finale een demonstratiewedstrijd spelen tegen Martina Hingis in het kader van diens afscheidstournee. Hingis besliste eind vorig jaar en op haar 37ste om een punt te zetten achter haar illustere carrière die de laatste seizoenen vooral gekenmerkt werd door succes in het dubbelspel. Clijsters en Hingis speelden in hun carrière negen keer tegen elkaar, met 5-4 voor de Limburgse als eindresultaat. (FDW)

