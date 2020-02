Exclusief voor abonnees Clijsters promoot 'eigen' sportvoeding 19 februari 2020

Kim Clijsters heeft als tennisster ook een waarde als wereldmerk. Bij haar comeback in Dubai bleef ze trouw aan haar kledingsponsor FILA, maar op haar bovenarmen droeg ze ook het logo van 'Innerme'. Dat bedrijf produceert een gamma van natuurlijke organische sportvoeding. Clijsters stapte vorig jaar in maart zelf in als compagnon in Innerme, en promoot zo dus haar eigen waren. Oprichter en ex-triatleet Dirk Baelus zegt dat Clijsters van in 2012 bij de eerste opstart met energierepen al geïnteresseerd was: "Kim had graag licht verteerbaar biologisch voedsel. Ze heeft me altijd gesteund en kwam vorig jaar in ons bedrijf. Ze kiest bewust voor wat ze eet en drinkt, ze neemt onze producten omdat ze geen geraffineerde suikers bevatten." (BF)

