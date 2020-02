Exclusief voor abonnees Clijsters niet de oudste in Monterrey 06 februari 2020

00u00 0

Als alles goed gaat, begint Kim Clijsters (36) haar tweede comeback op 2 maart met een wildcard op de Abierto GNP Seguros in Monterrey. Voor de Breese is het een eerste deelname aan het 250.000 dollar-toernooi in het noorden van Mexico. Clijsters gaat er ondanks haar gevorderde tennisleeftijd wel niet de oudste zijn, ook Venus Williams (WTA 66) ontving een wildcard om mee te doen in Monterrey. De oudere zus van Serena wordt in juni 40 jaar.

