Clijsters met Na Li in het Legendentoernooi 18 januari 2019

Kim Clijsters (35) is in Australië met echtgenoot Brian en dochter Jada. Naast genieten van de sfeer Down Under heeft de winnares van 2011 ook een afspraak om het Legendentoernooi mee te spelen. Dat doet ze dit jaar aan de zijde van de Chinese superster Na Li (36). Het was trouwens tegen haar dat Clijsters acht jaar geleden haar enige Australian Open-titel won. Li zelf was drie jaar later aan het feest in Melbourne. (FDW)