Clijsters luxesparringpartner in Fed Cup 03 februari 2020

De Belgische Fed Cup-ploeg begon gisteren in Kortrijk aan de voorbereiding op het duel met Kazachstan op vrijdag en zaterdag. Mertens, Flipkens, Minnen en Bonaventure kregen daarbij het gezelschap van Kim Clijsters. De 36-jarige mama zet haar laatste rechte lijn richting haar tweede comeback in met een doorgedreven trainingsweek. Voor alle duidelijkheid: Clijsters is niet geselecteerd en doet dus onder geen beding mee in het weekend. Haar hervatting is officieel gepland voor het WTA-toernooi van Monterrey (2 maart), maar tussen de lijnen liet Clijsters verstaan dat ze sneller op de tour zou verschijnen mocht ze zich klaar voelen. (FDW)