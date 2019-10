Exclusief voor abonnees Clijsters: "Jullie aanmoedigingen motiveren mij" 15 oktober 2019

In volle voorbereiding op haar comeback in 2020 liet Kim Clijsters gisteren nog eens van zich horen. "Het is nu een maand geleden dat ik aankondigde de uitdaging aan te gaan om te trachten terug te keren op het hoogste niveau, en de respons is massaal geweest", zei Clijsters op Instagram. "Ik heb zo veel aanmoedigingen gekregen via de post en op sociale media. Het was emotioneel, maar het motiveerde me ook. Bedankt alvast voor de steun! Ik ga hard blijven werken om deze uitdaging zo goed mogelijk te vervullen." (FDW)