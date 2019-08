Exclusief voor abonnees Clijsters gehuldigd in New York 29 augustus 2019

Tussen de twee wedstrijden van de avondsessie op het Arthur Ashe Stadium werd Kim Clijsters (36) gisteren gehuldigd, kreeg ze een ring overhandigd en werd ze bijgezet in de 'Court of Champions'. In deze galerij hangen de grootste kampioenen die de US Open ooit gekend heeft en krijgt de Limburgse een plaatsje naast Arthur Ashe, Jimmy Connors en Martina Navratilova. Clijsters won in 2009 als eerste moeder en wildcard de titel in New York en won het jaar nadien nog eens. In 2005 had ze in Flushing Meadows al haar eerste grandslamtitel behaald. (FDW)