Clijsters begint ook te dubbelen in Charleston 07 maart 2020

00u00 0

Kim Clijsters kondigde gisteren aan in Charleston (6 april) ook een wildcard in het dubbelspel aan te nemen. De Limburgse comebackmama zal er op het Amerikaanse graveltoernooi samenspelen met Sloane Stephens (WTA 37). De US Open-winnares van 2017 en die van 2005, 2009 en 2010 toonden zich op sociale media alvast in hun nopjes met het vooruitzicht op de samenwerking. Het is trouwens ook van dat grandslamtoernooi in New York acht jaar geleden dat de Limburgse, toen met Kirsten Flipkens, meedeed aan een dubbeltoernooi. Voor Clijsters is zo'n dubbelwedstrijd sowieso een goede extra training waarmee ze mogelijk ook al wat ritme opdoet met het oog op een eventuele deelname aan de Olympische Spelen later op het jaar. (FDW)

