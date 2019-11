Exclusief voor abonnees Cleymans & Van Geel brengen eerste eigen nummer uit Twee nieuwe singles op de markt 05 november 2019

Morgen verschijnt de eerste single van het duo Cleymans & Van Geel. "We doen het in onze broek, maar de drang was te groot geworden om eindelijk met iets van onszelf uit te pakken", zeggen Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (34). 'Aan de liefde ten onder' is de titel van hun eerste worp, een ballad in de beste Clouseau-traditie. "We maken al vijftien jaar samen muziek, maar altijd in coverbands", zeggen Jonas en Jelle. "Drie jaar geleden kwam tijdens onze gesprekken in de auto toch een zekere ambitie naar boven: het zijn máár covers, waarom maken we niet eens iets van onszelf?"

