Exclusief voor abonnees Clement: "Zulte Waregem zal play-off 1 spelen" 30 oktober 2019

00u00 0

Francky Dury zal het graag lezen. Als het van Philippe Clement afhangt, dan zal Zulte Waregem na de reguliere competitie in de top zes staan. "Ik verwacht dat ze play-off 1 zullen spelen", aldus Clement. "We hebben het daar altijd moeilijk, ik schat ze enorm hoog in." Essevee bakte er vorige zaterdag tegen KV Oostende helemaal niets van, toch waarschuwt Clement zijn troepen: "Ze hebben gewonnen van Genk en Antwerp en hadden moeten winnen van Gent. Ik weet wat jongens als De fauw en Seck, die ik goed ken, kunnen doen in een kleedkamer." Clement vreest niet dat tegenstanders de aanpak van Standard van vorige zondag zullen kopiëren: "Laat ze maar doen, Antwerp doet dit ook al twee à drie jaar. We zullen wel oplossingen vinden zoals we in de tweede helft tegen Standard hebben gedaan", aldus Clement. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu