Clement ziet veel goede dingen

Een nipte nederlaag tegen het nummer twee uit de Bundesliga. Philippe Clement was zeker niet ontevreden na het 2-1-verlies tegen Schalke 04 gisterenmiddag in Benidorm. Zoals aangekondigd liet hij 22 spelers elk één helft spelen. Voor rust hield Genk makkelijk gelijke tred tegen Schalke. Zelf iets creëren bleek lastig, Benson krulde de beste kans in de handen van doelman Fährmann. De eerste tien minuten na rust werd Genk even weggedrukt. Nieuwkomer Pjaca zorgde voor de 1-0-voorsprong. Embolo verdubbelde de score en Karelis legde de eindcijfers vast. "Ik heb heel veel goede dingen gezien", zei Clement. "Zeker qua mentaliteit. Ploegen met de kwaliteiten van Schalke kom je in België niet tegen. Ik oefen liever tegen zo'n tegenstander dan tegen een Spaanse derdeklasser waar je misschien 3-0 tegen wint, maar niets leert. Dit was goed, dit was hoopvol. Langs de andere kant is het ook duidelijk dat we nog verdere stappen moeten zetten." (KDZ)Genk 1ste helft: Jackers, Nastic, Brabec, Dewaest, Maehle, Wouters, Reyners, Zhegrova, Pozuelo, Benson, Ingvartsen

