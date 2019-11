Exclusief voor abonnees Clement: "Wordt een heel hete avond in Turkije" 23 november 2019

00u00 0

Niet zijn nabeschouwing over KV Oostende - wat valt er na zo'n match nog te zeggen? -, wel zijn vooruitblik op Galatasaray interesseerde ons. "Voor hen wordt het sowieso de match van alles of niets. Want Galatasaray moet winnen, of 0-0 spelen. Het zal dus een heel hete avond worden", beseft Clement, die uit ondervinding spreekt. "Ik heb zelf verschillende keren in Turkije gespeeld, en er ook al een match gecoacht. Galatasaray zal oorlog maken. Mijn spelers zullen klaar moeten zijn, want thuis tegen PSG en Real was Galatasaray heel goed. Nu, wij kunnen er natuurlijk iets fantastisch bewerkstelligen. We willen ons dinsdag al kwalificeren voor de Europa League. En dan hopelijk de laatste wedstrijd tegen Real nog strijden voor de tweede plaats. Dat zou fantastisch zijn, want we zijn heel ambitieus." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Galatasaray

sport

sportdiscipline

voetbal

Real