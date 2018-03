Clement wel, Sá Pinto nauwelijks bezorgd om veld 17 maart 2018

Het Koning Boudewijnstadion beschikt niet over veldverwarming en uitgerekend vandaag voorspelt het KMI vriestemperaturen. Het veld op de Heizel ligt er al niet rimpelloos bij en als daar straks nog een portie vorst bovenop komt, dreigt het heel moeilijk voetballen te worden. Al werd er gisteren wel een zeil over het veld gelegd. Clement is zich van het mogelijke probleem bewust. "Ik hoop dat het niet vriest. Bij mijn spelers heeft er nagenoeg nog niemand op een bevroren veld gespeeld. Het zou de wedstrijd niet ten goede komen. Zowel Genk als Standard moeten het van hun combinaties hebben en op een hard bevroren veld is dat onmogelijk." Collega Sá Pinto maakt zich - gespeeld of niet - niet zo druk. "Is het veld niet goed? Ik zou het niet weten. Dat is het eerste wat ik ervan hoor. Geen goed nieuws, maar dat geldt voor beide teams." (SJH/KDZ)

