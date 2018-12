Clement "We willen méér" 13 december 2018

00u00 0

Racing Genk heeft genoeg aan een punt om zich voor de vierde keer in evenveel Europese campagnes te verzekeren van Europees voetbal na de winter. Bij een zege is Racing verzekerd van groepswinst en ontlopen ze een aantal afvalligen uit de Champions League. Maar er zit druk op de wedstrijd, want een nederlaag betekent het einde van het Europese avontuur. "Eigenlijk hebben we onze doelstelling al bereikt", zei Clement gisteren. "Voor het seizoen wilden we de poulefase van de Europa League bereiken, daarin zijn we geslaagd. Maar we willen meer, we zijn hongerig." Wie vier op zes pakt tegen Besiktas en Malmö mag niet falen tegen Sarpsborg. Ook al leed Genk daar zijn enige nederlaag in de Europa League. "De omstandigheden - een slecht kunstgrasveld - speelden daar niet in ons voordeel, al legden we daar zeker niet onze beste prestatie op de mat. We moeten ons voorbereiden op een fysieke strijd: voor Sarpsborg is dit de laatste wedstrijd van het jaar en zij hebben niets te verliezen." Genk kan vanavond zijn sterke thuisreputatie in Europa nog wat extra in de verf zetten. De laatste Europese verliespartij in de Luminus Arena dateert van 27 februari 2014. Sindsdien volgden voor Genk veertien Europese avonden in eigen huis zonder nederlaag. (KDZ)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN