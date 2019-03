Clement "We geven al een week geen handen meer" 09 maart 2019

De Genkse kleedkamer is uitgeziekt, op de geblesseerde Sander Berge en Vladimir Screciu na is iedereen fit. "We geven al een week geen handen meer om mekaar niet te besmetten, dat helpt", lacht Philippe Clement. Zijn ploeg krijgt het al gedegradeerde Lokeren over de vloer. Maar hij verwacht geen uitgebluste tegenstander. "Voor die jongens is het misschien een bevrijding na maanden miserie en stress van tegen de degradatie te voetballen. Ik denk dat zij zich nog eens zullen willen tonen voor een vol stadion." (KDZ)