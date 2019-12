Exclusief voor abonnees Clement: "Voor rust niet het dna van club" 05 december 2019

00u00 0

"Ik ben zwaar teleurgesteld over het tegendoelpunt en onze eerste helft - ik had mijn spelers er nog zo voor verwittigd. Maar wat we lieten zien, was niet het DNA van Club. Te weinig tempo, engagement, diepgang... Er was heel veel te weinig. Dit was veruit onze slechtste eerste helft", foeterde Clement. "Dat ik Okereke na een halfuur verving, was geen signaal. Ik zag wat ik zag. Het is spijtig voor hem, want op training had hij heel goede dingen geëtaleerd. Maar David zat niet in de match. Kan gebeuren. Hij heeft nog moeite met de opeenvolging van wedstrijden - hij is nog jong, hé. En als ik zal uitleggen waarom ik hem gewisseld heb, zal hij het wel begrijpen. David is een positieve jongen."

