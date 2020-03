Exclusief voor abonnees Clement: "Volop bezig met transferperiode" 30 maart 2020

00u00 0

Vol spanning wacht ook Philippe Clement het besluit van de Pro League af. Gisteren gaf de coach van Club Brugge tekst en uitleg aan de hand van supportersvragen, al ontweek blauw-zwart de hamvraag - wat er straks met de competitie moet gebeuren. "We kijken terug op een uitzonderlijke periode, maar plots valt alles stil", aldus Clement. "Het is heel raar. We hebben nog geen bekroning voor wat we verwezenlijkt hebben, we zijn nog niet officieel kampioen. Wat we met z'n allen heel graag willen, is die dubbel. Dat is slechts twee keer gebeurd in de 129-jarige geschiedenis van Club - 't zou uniek zijn. Alleen weten we zelfs niet of die bekerfinale nog gespeeld zal worden. Dat zorgt voor nervositeit." Clement houdt zich op dit moment vooral bezig met de zomermercato. "Samen met de scouts zijn we veel spelers aan het bekijken. We zien enkele interessante profielen. Nu we er de tijd voor hebben, proberen we op dat vlak een voorsprong te nemen." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis