Exclusief voor abonnees Clement verrast met zeldzaam optreden Cools 20 januari 2020

00u00 0

Op training wordt hij tot zijn grote onvrede op elke positie wel eens ingezet, gisteren mocht hij voor het eerst sinds 10 augustus (speeldag 3 in Oostende) nog eens op zijn vertrouwde positie in actie komen. Aan de rust kwam Dion Cools een slappe Kossounou vervangen na een eerste helft waarin blauw-zwart op rechts flink wat problemen had. Pas het tweede optreden voor Cools dit seizoen - in 15 van de 22 wedstrijden viel hij zelfs naast de wedstrijdselectie. Het moet gezegd: vooral defensief speelde hij geen slechte wedstrijd. Woensdag moet hij wel opnieuw Mata, die gisteren geschorst toekeek, laten voorgaan. (TTV)