Exclusief voor abonnees Clement verlaat Genk gepakt en gezakt 22 mei 2019

00u00

2,5 uur vergaderde Philippe Clement gisteren in Genk. Na afloop benadrukte hij dat hij nog niét beslist heeft of hij vertrekt - al had hij wel de handen vol met een houten kistje en zijn laptoptas. Toevallig, "door een reorganisatie van de trainersburelen", aldus Clement.

