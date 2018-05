Clement: "Uitdaging om op Sclessin te spelen" 05 mei 2018

Zondag zal het zes jaar geleden zijn dat Genk nog eens kon winnen op Standard. Toen werd het 2-3. Uit de negen trips naar Sclessin die daarop volgden, puurde Genk nog amper twee punten. Philippe Clement hoopt dat zijn team zondag kan overleven in Luik. "Het is een grote uitdaging om daar te spelen", zegt Clement. "We zullen efficiënt moeten zijn. We zullen ook hun sterke punten aan banden moeten leggen, Carcela en Edmilson spelen op een heel hoog niveau. Je moet op Standard ook kunnen omgaan met de sfeer die er hangt, maar daar ben ik niet bang voor. We zullen zelf op een hoog niveau moeten spelen om daar punten te halen. De focus moet top zijn en dat was tegen Club Brugge minder het geval, we gaven kansen weg omdat niet iedereen even gefocust was."

